Ratas Invaden el Paso a Desnivel de la Plaza Tapatía en Guadalajara

Decenas de ratas eligieron, desde hace años, la parte baja del paso a desnivel de la Plaza Tapatía por los cerros de basura que almacena constantemente el Ayuntamiento de Guadalajara.

Noticia relacionada: En Veracruz se Registra Mayor Cantidad de Basura Durante Temporada Vacacional

Las hay de todos los tamaños y colores, y se les puede ver principalmente en el horario nocturno. Por decenas, los roedores deambulan no solo al interior del basurero municipal, sino también por banquetas donde todavía, al filo de las 10 de la noche, caminan usuarios para dirigirse a tomar el sistema de transporte público Macrobús.

¿Desde cuándo hay ratas en la Plaza Tapatía?

El problema de las ratas en la Plaza Tapatía es un tema de años al que las autoridades no han podido darle fin. Los animales corren y caminan entre los montones de residuos, donde todas las noches se alimentan para después introducirse a las múltiples madrigueras que han cavado en este espacio.

Los roedores se han acostumbrado incluso al paso de peatones, ofreciendo una postal nauseabunda. Pero el tema no para ahí, ya que las ratas no solo eligieron este espacio para vivir, sino que algunas han migrado a la propia Plaza Tapatía debido a la cercanía, otro lugar donde brotan de entre las jardineras, paseándose de un lugar a otro.

El problema que aqueja al basurero del paso a desnivel de la Plaza Tapatía no se limita a la fauna nociva. Entre las rejillas y parte de la banqueta, los lixiviados también hacen de las suyas; en algunos casos quedan encharcados por donde cientos de personas transitan en el punto más concurrido de la zona centro, pero otros más van a dar a una boca de tormenta que dirige directamente al drenaje pluvial.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: