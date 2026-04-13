Abren 3 Investigaciones Paralelas en Torno a Presunto Abuso Policial en Jalisco

Abren tres investigaciones paralelas en torno a la muerte de Humberto Alejandro por un presunto abuso policial.

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Fue la madrugada de este lunes cuando, en la Cruz Roja del Parque Morelos, murió el hombre de 32 años, a una semana de haber sido presuntamente golpeado y quemado dentro de los separos de la Policía de Guadalajara.

Humberto Alejandro, quien era una persona con trastorno del espectro autista, fue detenido el 6 de abril por supuestamente consumir alcohol en la vía pública.

“Ya en la noche volvió a hablar y le contestaron de ahí de donde estaba detenido que fuera por él a las 10:40, a las 10:40 que fue mi nuera por él ya salió quemado, con dos costillas quebradas, un dedo quebrado, estaba todo quemado. Aquí tengo fotos de cómo dejaron a mi hijo desde el lunes", aseguro Claudia Muñoz, madre de Humberto Alejandro.

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara confirma que Humberto Alejandro fue detenido en el Centro Histórico y puesto a disposición del juez cívico.

Taquero de 32 años, con espectro autista, murió después de una semana de detenido. Foto: N+

Antes, se le realizó un parte médico en el que se constató que se encontraba agresivo, desorientado e intentaba autolesionarse. Además, se reportó que presentaba escoriaciones leves.

Ahora se busca determinar quién y por qué le propinó la golpiza que provocó su muerte.

¿Qué investigaciones se realizan en torno a la muerte del hombre?

La primera carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía de Jalisco. Al registrarse el fallecimiento en la Cruz Roja, fue la Agencia del Ministerio Público adscrita al puesto de socorro quien tomó conocimiento del hecho. Posteriormente, el caso fue turnado a la Unidad de Homicidios Intencionales.

Al darse a conocer el hecho a través de los medios de comunicación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco inició por oficio el acta de investigación 22/2026.

Sin embargo, para avanzar en la integración del expediente, la Defensoría Social hace un llamado a la familia de la víctima a presentar una queja.

La tercera investigación corre a cargo de la propia Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. En esta coadyuvan el área operativa y el departamento jurídico.

Además, la Policía de Guadalajara asegura estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos.

Alejandra Parra Grande / N+ Guadalajara

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