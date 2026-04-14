Calidad del Agua en Guadalajara Podría Mejorar en 3 Meses, Según el Siapa

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Ismael Jáuregui, anunció una estrategia para mejorar la calidad del suministro. Esto prioriza el saneamiento de la cuenca de El Ahogado y un monitoreo de potabilización.

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En la cuenca, buscarán la ampliación de la planta de tratamiento para mejorar las condiciones del entorno en los municipios de Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. Este enfoque, por cuencas, busca sanear los afluentes antes de que el caudal llegue a los sistemas de distribución y se atienda el problema desde su origen.

¿Así podría mejorar la calidad del agua en tres meses?

Aunado a lo anterior, el Siapa explicó que en el caso de las plantas potabilizadoras, actualmente, el personal de laboratorio realiza revisiones cada 2 horas para verificar que el volumen de salida cumpla estrictamente con la normativa de salud.

Además, paralelamente se ejecuta un programa emergente de tres meses para la limpieza profunda de los tanques de almacenamiento, como los de Las Huertas y El Colli. Sin embargo, el director del organismo reconoció que, aunque el agua salga limpia de la planta, las tuberías viejas y colapsadas provocan turbidez en el trayecto hacia los hogares.

“Vamos a mitigar mucho de esto, pero la idea es que con los informes de los ciudadanos veamos cuáles son los puntos de atención inmediata y una de las búsquedas a mediano y largo plazo, sería la consolidación de sustitución de redes hidráulicas en la ciudad que nos dan mejores condiciones de distribución”, agregó Ismael Jáuregui, director del Siapa.

¿Habrá descuentos en los recibos del Siapa?

Asimismo, señaló que se evalúan descuentos o condonaciones para los usuarios que reciban agua fuera de norma, siempre bajo una previa revisión técnica en sitio. También, el gobernador Pablo Lemus anunció que ya realizan gestiones con Conagua y Fonadin para la expansión de la Planta Potabilizadora 1 en Miravalle y así, ampliar su capacidad.

“Ampliar esta planta en su capacidad, sobre todo, de limpiar agua para la zona metropolitana, nos quitaría ya, totalmente, el problema que hemos sufrido durante los últimos años”, mencionó Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

Respecto a la posible construcción de un drenaje profundo que anunció el gobernador Pablo Lemus para mitigar inundaciones, Jáuregui resaltó que no es posible. Afirmó que es carente de fundamento técnico, pues la topografía de Guadalajara, que derrama hacia distintas cuencas, hace inviable y costoso un sistema único. En su lugar, se reforzará la limpieza de cauces y canales para prevenir inundaciones.

Yunuen Mora / N+

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