Muere Taquero Tras ser Detenido en Guadalajara; Madre Acusa que Policías lo Golpearon

Un hombre de 32 años murió después de que casi una semana que fue golpeado tras ser detenido por supuestamente haber ingerido alcohol en la vía pública de Guadalajara, por lo que su madre exige justicia, ya que ella señala que fueron las autoridades quienes lo agredieron.

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Los hechos ocurrieron el 6 de abril, relata la madre que su hijo estaba mudándose, y cuando compró una cerveza en la colonia San Juan de Dios, y luego de que presuntamente consumió alcohol en la vía pública, policías de Guadalajara lo detuvieron.

"Quiero justicia para mi hijo porque el lunes de la semana pasada me lo detuvieron unos policías, se lo llevaron en la patrulla y mi nuera estuvo hablando porque él tenía que entrar a trabajar a las 6:00 de la tarde", explicó la madre.

A la esposa del hombre, le notificaron que fuera a recogerlo a las 10:40 de la noche, sin embargo, el sujeto salió de los separos municipales quemado, con dos costillas rotas y un dedo quebrado, por lo que fue llevado por su familia a diferentes hospitales, donde incluso le negaron la atención médica.

Finalmente, tras ser ingresado a un puesto de socorros, al interior de la Cruz Roja, ubicada en el Parque Morelos, el hombre falleció por los golpes que recibió en el tórax y en otras partes del cuerpo, lo que le ocasionó una trombosis.

La madre acusa que su hijo fue golpeado al interior de los separos municipales de la Policía de Guadalajara.

El hombre dejó a una bebé de 5 meses de edad

El hombre fallecido era padre de una bebé de tan sólo cinco meses de nacida, y se desempeñaba como taquero. Cabe señalar que vivía con espectro autista, sin embargo, esta condición que no le impedía desarrollarse laboralmente.

De esta caso tomó conocimiento un agente del Ministerio Público que ya inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar si los golpes y quemaduras que sufrió el hombre ocurrieron dentro de los separos municipales.

Edgar Abraham Flores / N+ Guadalajara

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