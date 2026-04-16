Sheinbaum Se Reúne con Empresarios Agroindustriales para Discutir PACIC

Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con 50 empresarios agroindustriales. La presidenta dialogará con ellos sobre el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), ante la subida en los precios de alimentos.

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Entre los asistentes se encuentran Germán Gándara, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Tomate, y Diego Cosío, representante de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Y Departamentales (ANTAD).

Igualmente participan en la reunión figuras como Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de la Industria de la Masa de la Tortilla; Javier Treviño, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart en México y Centroamérica; y Antonio Chedraui, presidente del Grupo Chedraui.

También estarán presentes los secretarios de Economía, Hacienda, Energía, Agricultura y la dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Video: Según INEGI Costo de la Canasta Básica Alimentaria Se Encarece Casi al Doble que Inflación General.

Precios de los alimentos suben por encima de la inflación

N+ documentó cómo en mercados de la Ciudad de México los compradores ahora preguntan por el costo de cada pieza y ya no por el kilogramo. Comerciantes señalan que los aumentos de esta magnitud no se veían desde la pandemia.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el precio de la canasta básica ha crecido por encima de la inflación. En el mes de marzo del 2026, el costo la canasta básica en ciudades aumentó un 8.1%, mientras que en zonas rurales el aumento fue de 7.6%.

Video: Inflación Provoca Que Compradores Ya No Pregunten por Precio del Kilo Sino por Piezas en Mercados

En el mismo periodo la inflación se ubicó en el 4.6%. Entre los factores que promueven el alza de precios se encuentra el encarecimiento de los combustibles. Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno ha intervenido para impedir una mayor crecida en el costo de gasolina:

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y el diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro”.

Para incidir en el precio de los hidrocarburos, el gobierno federal puede controlar el margen con el que opera el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Ante costos bajos de la gasolina, el gobierno puede cobrar en su totalidad este impuesto. En cambio, para impedir una alza inflacionaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede subsidiar este impuesto y amortiguar el costo al consumidor del combustible.

En este artículo te explicamos cómo influyen la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz en el precio de los alimentos en nuestros tianguis y supermercados.

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