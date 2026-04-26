CAMe Suspende Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy, Domingo 26 de Abril 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, a partir de las 19:00 horas de este domingo 26 de abril de 2026, se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México y Estado de México, así como todas las medidas aplicadas durante su activación.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, durante el día se registró un incremento gradual en la humedad en el Valle de México, debido a la entrada de aire húmedo proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

Este cambio en las condiciones meteorológicas favoreció la formación de nubosidad, lo que a su vez redujo la radiación solar. Como consecuencia, se limitaron los procesos fotoquímicos responsables de la formación de ozono, permitiendo una mejora progresiva en la calidad del aire.

Las autoridades detallaron que, desde las 18:00 horas, las concentraciones de ozono se ubicaron por debajo de los límites establecidos en todas las estaciones de monitoreo, lo que permitió levantar la contingencia.

La CAMe, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México, señaló que mantendrá vigilancia permanente sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones climáticas.

Hoy No Circula Mañana, Lunes 27 de abril 2026

Este lunes 27 de abril, el programa Hoy No Circula aplica de manera habitual en la Ciudad de México. Los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 y 2 no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Los vehículos con hologramas 0 y 00 vigentes pueden circular sin restricciones.

Las autoridades recordaron que incumplir esta disposición conlleva una sanción económica de entre 20 y 30 UMAs. Con el valor vigente de 117.31 pesos por UMA en 2026, la multa puede ir de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

Llaman a reducir las emisiones contaminantes

Ante el pronóstico de condiciones atmosféricas estables, vientos débiles y temperaturas superiores a los 30 °C durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo, autoridades ambientales exhortaron a la población a mantener acciones para reducir emisiones contaminantes.

Entre las principales recomendaciones destacan disminuir el uso del automóvil y verificar su buen estado, cargar gasolina en horarios de menor radiación solar y evitar sobrellenar el tanque. También se sugiere priorizar el trabajo a distancia y realizar compras en línea para reducir traslados.

Asimismo, se pide evitar el uso de aerosoles y solventes, moderar el consumo de gas doméstico, acortar el tiempo de ducha y revisar posibles fugas en casa.

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