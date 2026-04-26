¿Qué Carros Sí Circulan Mañana 27 de Abril 2026? Lista de Placas Exentas en CDMX y Edomex

Debido a la activación de contingencia ambiental y la medida que representa el doble hoy no circula desde el sábado, una de las dudas más grandes, de cara al regreso de actividades escolares y laborales para la gran mayoría de la población, es qué coches sí circulan este lunes 26 de abril 2026, pese a la restricción. En N+ te damos a conocer la lista de placas y engomados exentos.

Y es que, como ya te informamos previamente, hasta la más reciente actualización de la alerta atmosférica, se mantiene la contingencia y con ella el doble no circula, y ya se han confirmado los vehículos que no podrán salir a las calles.

Video: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Valle de México por Ozono Alto

¿Qué carros sí circulan el lunes 27 de abirl 2026?

Ya que el programa de Doble No Circula es una medida que busca reducir la emisión de contaminantes por parte de vehículos motorizados, reducen los coches que tienen permitido salir a las calles en la Ciudad de México y Estado de México.

No obstante, hay algunos que libran la sanción, pese a que continúe la contingencia, que se activó desde el sábado para la megalópolis. Estos afortunados que sí circulan son:

Vehículos híbridos y eléctricos.

y Vehículos que cuentan con matrícula ecológica.

Vehículos con holograma tipo "Exento".

tipo "Exento". Vehículos con holograma "00"y "0", siempre que el engomado y terminación de placa sea distinto a Amarillo, terminación de placa 5 y 6.

"00"y "0", siempre que el engomado y terminación de placa sea distinto a Amarillo, terminación de placa 5 y 6. Vehículos de uso particular en circunstancias urgentes para atender una urgencia médica.

Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, pese a restricción para auxilio de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados para atención de emergencias médicas, salud, seguridad, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y personal.

Carrozas fúnebres o cortejos funerarios

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso para exentar el Hoy No Circula

Transporte de Residuos y Materiales Peligrosos

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo

Motocicletas exentan la Fase 1

En caso de que en las próximas horas se suspenda la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula se aplicaría con normalidad. De ser así, los coches y placas que quedarían exentos son:

Vehículos con con holograma '00' y '0' de cualquier color de engomado y terminación de placa.

Vehículos con holograma 1 y 2 cuyo ENGOMADO sea DISTINTO al AMARILLO, y la terminación de PLAA no sea 5 o 6.

Vehículos híbridos y eléctricos

Motocicletas

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Vehículos con matrícula de demostración y/o traslado

Vehículos que porten Holograma “Exento”

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad

Vehículos que porten oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación

Video: Contingencia Ambiental Fase Uno Mantiene Restricciones Vehiculares en Valle de México

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