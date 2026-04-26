¿Qué Dijo Cole Thomas Allen? La Entrevista Del Ingeniero Antes del Tiroteo en Cena de Trump

El tiroteo durante la cena de corresponsales se registró cuando el evento apenas comenzaba y el presidente Donald Trump se encontraba reunido con altos funcionarios del gabinete y cientos de periodistas.

De acuerdo con las autoridades, el sábado 25 de abril Cole Thomas Allen habría vulnerado uno de los controles de seguridad; poco después se escucharon varios disparos en el vestíbulo del hotel, lo que provocó la intervención inmediata del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana de Washington (MPD).

Ante la emergencia, decenas de asistentes se resguardaron bajo las mesas del salón de baile, mientras el presidente y la primera dama, Melania Trump, eran evacuados del lugar. También fueron trasladados a zonas seguras el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., junto con su esposa Cheryl Hines, así como el subjefe de gabinete de políticas, Stephen Miller, y su esposa Katie Miller.

El Servicio Secreto logró someter y detener a Allen. Según información oficial, el atacante alcanzó a disparar contra un agente, quien no resultó herido gracias al chaleco antibalas que portaba.

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Quién es el atacante del tiroteo

Según información disponible públicamente, Cole Thomas Allen cuenta con un perfil académico destacado. Obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica en 2017 en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y posteriormente cursó una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California–Domínguez Hills.

En su perfil de LinkedIn se describía como: “Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, profesor de nacimiento”.

Durante los últimos seis años, trabajó en C2 Education, una empresa dedicada a la tutoría académica y preparación universitaria. En diciembre de 2024 fue reconocido como “Profesor del Mes”, un distintivo otorgado a educadores sobresalientes. La compañía no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Fue entrevistado cuando era estudiante: ¿Qué dijo?

Allen también fue entrevistado por una filial local de ABC en Los Ángeles durante su último año universitario, donde presentó un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, diseñado para asistir a personas adultas mayores.

Además, desarrolló de manera independiente un videojuego educativo sobre química molecular disponible en la plataforma Steam y había señalado que trabajaba en un nuevo juego de combate con vista cenital ambientado en el espacio.

“El sistema de frenos de las sillas de ruedas suele bloquear las ruedas, pero no fija la silla al suelo. La idea es evitar que se mueva por completo”, explicó en aquella ocasión.

En la conferencia “Envejecer hacia el futuro”, organizada por St. Barnabas Senior Services y la Fundación Eisner, se realizó una prueba del dispositivo.

Pese a la gravedad del ataque, las autoridades señalaron que Allen no contaba con antecedentes penales y que no era conocido previamente por las fuerzas del orden en Washington, D.C.

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