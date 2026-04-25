SEP Suspende Clases: ¿Qué Alumnos Descansan el Lunes 27 de Abril y Por Qué No Habrá Escuelas?

La SEP suspende clases próximamente y para todas las personas que tienen dudas de si el lunes 27 de abril hay clases o es festivo en México, acá te decimos qué alumnos descansan ese día y por qué no habrá escuelas, pues algunos creen que se debe al feriado oficial del 1 de mayo 2026.

La suspensión de clases es un hecho de acuerdo con los establecido en el calendario escolar de la SEP, y para que estés al tanto de todo, acá te decimos si hay escuelas el 30 de abril y si el 1 y 5 de mayo son feriados oficiales, pues se trata de dos fechas muy importantes para el país.

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¿Hay clases el lunes 27 de abril o es festivo?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este 27 de abril 2026 hay clases normales para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de prácticamente todo México, esto debido a que el feriado del 1 de mayo no se recorre al lunes como muchos piensan.

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La Ley Federal del Trabajo (LFT 2026) establece que el primero de mayo se descansa en el día en que cae y no se recorre como otros festivos, debido a que se conmemora el Día del Trabajo en México. Aún así, varios alumnos sí van a descansar el lunes 27 de abril.

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SEP suspende clases: ¿Quiénes y por qué no hay escuelas el lunes 27 de abril?

Aunque hay actividades escolares para la gran mayoría de alumnos en el país, existe una excepción, pues la SEP suspende clases el lunes 27 de abril 2026 para todos los estudiantes de escuelas particulares y públicas de educación básica del estado de Aguascalientes.

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El motivo por el que hay suspensión de clases este lunes 27 de abril y hasta el próximo 4 de mayo es porque el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) decidió aplazar las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para que se festejen durante las fechas en que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos 2026.

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