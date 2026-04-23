¿Se Recorre el 1 de Mayo 2026 o se Descansa? Este Día Será el Primer Puente del Mes en México

Con abril a unos días de concluir, alumnos y trabajadores ya consultan en el calendario cuándo será el próximo puente del año, toda vez que el último receso que disfrutaron fue el de las vacaciones de Semana Santa. Por lo que en N+ aclaramos si el próximo 1 de mayo se descansa o se trabaja, y cómo aplicará el primer puente de este mes.

Toma en cuenta que los días de descanso obligatorio para empleados los define la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras que en el caso de los estudiantes de educación básica, es el calendario SEP (Secretaría de Educación Pública) el que establece los días de asueto de los alumnos.

Dado el interés en torno a los puentes de mayo, en una nota previa te dimos a conocer las fechas exactas el próximo puente para estudiantes contemplado en el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026, mientras que para que tengas una mirada general, puedes consultar todos los puentes que contempla este ciclo escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Video: ¿Qué ‘Puentes’ Tendrá el Ciclo Escolar 2025-2026 en Jalisco?

Entonces, ¿el 1 de mayo se recorre o se descansa?

Volviendo a la premisa inicial: el próximo 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en México, por lo que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo marca como día descanso obligatorio. De modo que ese viernes se suspenderán las actividades productivas.

Mismo caso aplica para los estudiantes de educación básica quienes tendrán un puente de tres días que inicia el 1 de mayo y concluye el lunes 4.

Dado que el 1 de mayo de 2026, día de descanso obligatorio, cae en viernes, éste no se recorre. Es decir que estudiantes y trabajadores deberán descansar el mismo viernes. La duda surge a partir de la iniciativa del Gobierno Federal que propone que algunos días festivos se recorran al lunes inmediato anterior para crear un fin de semana largo que permita fomentar el turismo y reactivar la economía local.

¿Cómo será el primer puente de mayo 2025 y para quiénes aplica?

Dado que el 1 de mayo caerá en viernes, se sumará a sábado y domingo, dando oportunidad a trabajadores y estudiantes de disfrutar de un fin de semana largo. De modo que el día que trabajadores y estudiantes deberán retomar actividades será el lunes 4 de mayo de 2026.

Pero ojo, porque dado que los estudiantes de educación básica también descansan el 5 de mayo de 2026, el puente escolar se podría prolongar durante seis días a criterio de los padres de familia y docentes de los colegios. Es decir que iniciaría a partir del viernes 1, se sumaría el fin de semana, lunes 4 de mayo y martes 5.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se descansará el martes 5 de mayo, es decir que no se recorrerá el puente al lunes 4 de mayo.

¿Cuántos puentes tiene mayo de 2026?

A diferencia de los trabajadores, quienes sólo descansan el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), los alumnos de escuelas de educación básica de la SEP gozarán de tres fines de semana largos.

El primero corresponde al 1 de mayo, Día del Trabajo

El segundo al 15 de mayo, Día del Maestro

El tercero al 29 de mayo, Día en que se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE)

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