Evacuan a Mil Alumnos tras Mensaje de Amenaza en Baños de una Escuela en Tlaxcala

La mañana de este 23 de abril encontraron un mensaje de una amenaza en los baños del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) de Tlaxcala, ante este hallazgo el Director de la escuela ordenó la suspensión de clases y procedieron a la evacuación de al rededor de mil alumnos.

Aproximadamente a las 8:05 horas, le informaron al Director de la institución que en el interior de un baño de hombres en el cual se encontraba la leyenda de "23 de abril habrá muertos, váyanse a sus casas, se los advertí" por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

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Guardia Nacional atiende reporte de amenaza en el Instituto Tecnológico de Apizaco en Tlaxcala

Las autoridades fueron avisadas sobre este suceso y se dio inicio a la revisión de cámaras en el lugar; Además, para salvaguardar la integridad de los alumnos que se encontraban al interior de la escuela, se ordenó la suspensión de clases y se dio aviso a los padres de familia.

Una fuerte movilización de Fuerzas de Seguridad arribaron al entronque Apizaco-Huamantla y Francisco I. Madero en la colonia Barrio de San José en el municipio de Tzompantepec.

La Guardia Nacional llevo acabo una supervisión al interior del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) para mitigar cualquier riesgo mientras que los padres de familia llegaban por sus hijos.

Ante esta amenaza, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, exhortó a la población a mantener la calma, este caso y otro en el CBTis 154 de Calpulalpan ya están siendo investigados.

Alumno escucha posible amenaza de ataque en el CENHCH de Puebla; Autoridades refuerzan seguridad

Este jueves 23 de abril un estudiante del CENHCH en Puebla reportó haber escuchado a un grupo de alumnos planeando un ataque contra la escuela.

Ante mensajes de amenazas dejadas en días anteriores en esta institución y este nuevo reporte, se registró una fuerte movilización policial en edificios del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH).

Refuerzan Vigilancia en el CENHCH en Puebla por Presunta Amenaza de Tiroteo

De acuerdo con los reportes, los estudiantes involucrados presuntamente son del segundo grado del nivel bachillerato, y decían que el atentado iniciaría en el área de secundaria y continuaría en la zona de capacitación.

Además, el alumno quien escuchó la conversación, manifestó haber escuchado ruidos de objetos metálicos, sugiriendo la posible posesión de un arma de fuego. Ante esta posible amenaza dio aviso a los maestros y se procedió con los protocolos correspondientes.

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Con información de N+

MCS