Reportan Nueva Amenaza de Tiroteo en Instalaciones del CENHCH en Puebla

La mañana de este jueves 23 de abril se registró una nueva movilización policial, luego del reporte de una supuesta planeación de atentado, detectado en sanitarios de uno de los edificios del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) en Puebla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, pasadas las 10 de la mañana de este día se recibió el aviso de un estudiante del plantel educativo, informando que un grupo de cinco alumnos varones, planeaban un ataque contra la institución.

Reportan que varios alumnos planearon un ataque hoy jueves 23 de abril

De acuerdo con la denuncia, los estudiantes involucrados presuntamente son del segundo grado del nivel bachillerato, y decían que el atentado iniciaría en el área de secundaria y continuaría en la zona de capacitación.

El estudiante manifestó haber escuchado ruidos de objetos metálicos, sugiriendo la posible posesión de un arma de fuego por lo que se resguardó y dio aviso inmediato a directivos y docentes del CENHCH para la activación de protocolos de seguridad.

Operativo de Vigilancia por Amenaza de Tiroteo en CENHCH de Puebla y CBTIS de Atlixco

Descartan peligro en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec en Puebla

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) informó que no se han registrado incidentes mayores en las instalaciones.

Cabe recordar que desde las primeras horas del día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) reportó presencia de sus elementos en el acceso del Bulevar 5 de Mayo del CENHCH como refuerzo a la seguridad, y operativo de movilidad vial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR