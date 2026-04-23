Activan Alerta por Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Tamaulipas

Una situación de alerta se registró en la Secundaria Técnica No. 84 “Lázaro Gallegos Hernández”, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Champayán, luego de que fuera detectado un mensaje en los baños del plantel que advertía sobre una presunta amenaza de tiroteo programada a las 10:30 de la mañana.

De acuerdo con la información, alrededor de las 6:30 horas se realizó el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a las autoridades de seguridad.

Amenaza de Presunto Tiroteo en Secundaria de Altamira. Foto: N+

Noticia Relacionada: Suspenden Clases en Escuelas de Nivel Inicial y Preescolar de Puebla ¿Cuándo Reanudan Actividad?

Guardia Estatal Acude a Llamado de Presunta Amenaza de Tiroteo

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, confirmando la existencia del mensaje y permaneciendo en la institución durante varias horas como medida preventiva, a fin de garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente, sin que se registraran incidentes.

Por su parte, autoridades educativas implementaron un operativo de revisión de mochilas con el objetivo de detectar posibles objetos de riesgo. Asimismo, informaron que en los próximos días sostendrán una reunión con padres de familia, a fin de reforzar las medidas de seguridad al interior del plantel.

Estudiante de Preparatoria en Matamoros es Asaltado en Zona Centro

Historias Recomendadas: