Amenaza en la Preparatoria Franklin Moviliza a Autoridades en El Paso, Texas

Durante la mañana de este jueves 23 de abril, autoridades de El Paso, Texas, acudieron a la escuela preparatoria Franklin, ubicada en el cruce de las calles Redd y Elon, luego de que se reportara una amenaza a través de redes sociales.

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De acuerdo con la información brindada, el mensaje advertía sobre un posible atentado contra la seguridad de los estudiantes. Ante esta situación, personal del Departamento de Policía de El Paso se trasladó al plantel y solicitó el desalojo de alumnos y docentes como medida preventiva.

Revisan Instalaciones y Reanudan Actividades

Posteriormente, las autoridades ingresaron al plantel para inspeccionar las instalaciones y descartar cualquier riesgo. Tras varios minutos de revisión, se determinó que no existía una amenaza activa, por lo que se permitió el reingreso de estudiantes y personal educativo para continuar con las actividades de manera regular.

En el lugar trascendió la detención de un joven, quien hasta el momento no ha sido identificado. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer los motivos del aseguramiento, por lo que se espera que el Departamento de Policía emita más información en las próximas horas.

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