Investigan Caso de Adolescente Embarazada en Ciudad Juárez; Detienen a Joven de 18 Años

La mañana de este miércoles 22 de abril, personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia informó que se mantiene abierta una carpeta de investigación en torno al caso de una adolescente de 13 años, identificada con las iniciales Y.G.

La menor contaba con reporte de ausencia desde el pasado 16 de abril y fue localizada y asegurada el lunes 20 del presente año en la zona centro de Ciudad Juárez, en compañía de un joven mayor de edad.

Joven de 18 Años Podría Enfrentar Cargos

De acuerdo con los estudios médicos practicados tras su localización, se dio a conocer que la menor se encuentra en periodo de gestación, situación que habría influido en su decisión de salir de su domicilio junto a Juan Iván, de 18 años, quien dijo ser su novio.

Pese a haber sido localizado junto a la menor, el joven fue detenido por elementos municipales y podría ser presentado ante un Tribunal de Control por el delito de violación equiparada, al tratarse de una menor de edad. Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer su situación legal.

Menores de 14 Años No Pueden Consentir una Relación Sexual

Ante lo ocurrido, Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, explicó que de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua, una persona de 13 años no puede otorgar consentimiento para una relación sexual con un adulto, aunque exista una relación de noviazgo o se argumente que fue voluntario. Detalló que esto se debe a que la menor se encuentra en una etapa de desarrollo que le impide comprender plenamente las consecuencias de sus decisiones.

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Asimismo, señaló que el caso no se clasifica como estupro, ya que este delito aplica cuando la persona menor tiene más de 14 años y existió engaño, lo cual no corresponde en este caso debido a la edad de la adolescente.

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