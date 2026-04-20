Rescatan a 15 Personas Tras Cateo en Casa de Ciudad Juárez; Hay Cinco Detenidos

Un total de 15 personas fueron rescatadas durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde además cinco individuos fueron detenidos por autoridades de seguridad.

El operativo se llevó a cabo en el cruce de las calles Rubén Posada Pompa y Guillermina Diéguez, luego de que un vecino reportara la situación al número de emergencias 911, lo que derivó en la intervención de corporaciones especializadas.

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De acuerdo con la información oficial, en el despliegue participaron elementos del Grupo Especial de Detectives y de la Fuerza Especial SWAT, quienes lograron ingresar al inmueble y asegurar el lugar.

Entre los detenidos se encuentran:

Miguel Ángel "N".

Adrián Alejandro "N".

José Luis "N".

José Ángel "N".

María Cristina "N".

Aseguran armas y municiones; caso pasa a la FGR

Durante el cateo, las autoridades aseguraron un arma de fuego tipo fusil, una escopeta, 10 cargadores y más de 290 cartuchos útiles.

Tanto los detenidos como el armamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que se encontraban las personas rescatadas ni su situación legal.

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