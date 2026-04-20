Reportan Supuestos Explosivos en el Cereso Número 3 de Ciudad Juárez

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró en Ciudad Juárez, luego de una llamada anónima que alertaba sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en el Centro de Reinserción Social número 3.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, lo que generó la activación de protocolos de seguridad en el penal ubicado en el cruce de las calles Barranco Azul y Palomas, en la colonia Toribio Ortega.

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Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas, quienes procedieron a cerrar la circulación vehicular en la zona y a retirar a familiares de personas privadas de la libertad que se encontraban en el exterior del centro penitenciario.

Suspenden audiencias y descartan riesgo tras revisión

Como parte de las medidas preventivas, las audiencias programadas en Ciudad Judicial fueron suspendidas temporalmente mientras se realizaban las labores de inspección. Tras la revisión correspondiente, las autoridades informaron que no se localizaron artefactos explosivos, por lo que la alerta resultó negativa.

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A pesar de ello, el operativo se mantuvo durante varias horas para descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad en la zona.

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