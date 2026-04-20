Velarán a los Dos Elementos de la AEI Fallecidos Tras Accidente de Chihuahua

Autoridades estatales informaron que este lunes 20 de abril se llevarán a cabo las honras fúnebres en honor a dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación que perdieron la vida tras un accidente en la sierra de Chihuahua.

Se trata del director de la corporación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y del agente Manuel Genaro Méndez Montes, quienes serán despedidos en una ceremonia oficial programada para las 18:00 horas.

El acto se realizará en el helipuerto del C4 Chihuahua, donde se espera la presencia de autoridades, compañeros de corporación y familiares.

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Accidente ocurrió tras operativo en la sierra

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los agentes fallecieron luego de participar en un operativo en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua, donde fue localizado un narcolaboratorio.

El fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, explicó que el accidente ocurrió durante el regreso a la capital del estado, cuando el convoy en el que viajaban sufrió un percance en una zona de difícil acceso.

Asimismo, reiteró que en dicho operativo únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, descartando la intervención de agentes extranjeros.

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Las autoridades continúan con los procesos correspondientes tras este hecho, mientras se rinde homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber.

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