Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Vivienda de Ciudad Juárez

La madrugada de este lunes 20 de abril fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de la calle Pradera Villa Ahumada y la avenida Francisco González Bocanegra, en la colonia Praderas de Henequén, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencia 911 olores fétidos que salían de la vivienda. Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, sin vida y con huellas visibles de violencia.

Al lugar también acudió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el área. En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Cuerpo Habría Permanecido Varios Días Sin Vida

Posteriormente, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo. Autoridades señalaron que el hombre podría haber fallecido desde el pasado viernes 17 de abril; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa y el tiempo de muerte.

En cuanto a los presuntos responsables, hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan brindar más detalles sobre lo ocurrido.

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