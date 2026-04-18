Choque Entre Camión y Auto Deja Cuatro Jóvenes Lesionados en Ciudad Juárez

Un accidente vial dejó a cuatro jóvenes lesionados en Ciudad Juárez, luego de un choque entre un camión y un vehículo deportivo en el cruce de Hacienda del Sol y prolongación avenida De las Torres. El hecho se registro durante la madrugada de este sábado 18 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión intentó incorporarse sin la debida precaución, lo que provocó que le cortara la circulación a un automóvil color rojo, generando el impacto.

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En el vehículo particular viajaban cuatro jóvenes; el conductor, de 22 años de edad, así como sus acompañantes, resultaron con diversas lesiones tras el percance.

Servicios de emergencia atienden a los lesionados

Al lugar acudieron elementos de emergencia para brindar atención médica a los heridos, quienes fueron valorados tras el impacto.

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Asimismo, autoridades realizaron las diligencias correspondientes en la zona para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la gravedad de las lesiones de los afectados tras el percance vial.

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