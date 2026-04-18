Asesinan a Balazos a Hombre en Senderos de San Isidro, Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a tiros en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hecho que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

El ataque ocurrió en el cruce de Senderos de Miraflores y Senderos del Campo, donde la víctima fue localizada sin vida sobre la vía pública, con múltiples heridas producidas por arma de fuego.

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De acuerdo con vecinos del sector, se escucharon al menos seis detonaciones antes de que el hombre fuera encontrado tendido, lo que generó el reporte inmediato a los números de emergencia.

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Minutos después del hallazgo, el padre del fallecido arribó al lugar y lo identificó como Gabriel Abel G., de 26 años de edad.

Elementos policiales acordonaron la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua llevó a cabo las diligencias correspondientes para recabar evidencia e iniciar la carpeta de investigación.

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Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este homicidio.

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