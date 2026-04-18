Asesinan a Pareja en Ciudad Juárez; Mujer Tenía Nueve Meses de Embarazo

Una pareja fue privada de la vida a balazos en el fraccionamiento Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El ataque se registró en el cruce de las calles Francisco González Bocanegra y Enrique Ledezma, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911.

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De acuerdo con testimonios, en el lugar se escucharon varios disparos y posteriormente los presuntos agresores, un hombre y una mujer, huyeron a bordo de un vehículo.

Una de las víctimas era una mujer embarazada

En la escena fue localizada sin vida una mujer de 26 años de edad, quien contaba con nueve meses de embarazo, al interior de un automóvil. A unos metros del domicilio también fue encontrado el cuerpo de su esposo, quien igualmente presentaba impactos de arma de fuego.

Tras el reporte, autoridades estatales acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.

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