Aseguran a 8 Personas Durante Operativo en Ciudad Juárez; Rescatan a Dos Menores

La mañana de este domingo 19 de abril se llevó a cabo un operativo al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rosarito y Rumorosa en la colonia Ampliación Juanita Luna, en Ciudad Juárez, generando la movilización de corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, elementos de seguridad ingresaron al domicilio y lograron asegurar dos vehículos y a ocho personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con el delito de secuestro. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos.

Rescatan a Dos Menores Privados de la Libertad

En el lugar también fueron localizados dos menores de edad que aparentemente se encontraban privados ilegalmente de la libertad, por lo que fueron puestos bajo resguardo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encarga de integrar la carpeta de investigación.

En el sitio permanecieron elementos del Ejército Mexicano resguardando el perímetro, mientras personal de la Dirección de Bienestar Animal (DABA) resguardaba a un perro que se encontraba dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayor información sobre el operativo. Al cierre de esta redacción, las acciones en el lugar continuaban sin una actualización. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles conforme avancen las investigaciones.

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