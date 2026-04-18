Localizan Dos Laboratorios de Metanfetamina en la Sierra de Chihuahua

Autoridades localizaron dos presuntos laboratorios de producción de drogas sintéticas en la zona serrana de Chihuahua, en un operativo conjunto realizado por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

El hallazgo se registró en una región ubicada a aproximadamente nueve horas de la capital del estado, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.

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De acuerdo con el informe oficial, en el primer punto se detectó un laboratorio en un predio de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en cinco áreas, donde se aseguraron diversos insumos y equipo utilizados presuntamente para la elaboración de metanfetamina.

Entre lo localizado destacan decenas de tambos y contenedores de mil litros, calderas, hornos, depósitos con sustancias químicas como acetona, cilindros de gas, más de un centenar entre conectados y almacenados, así como materiales sólidos de diferentes características.

También localizan campamento con víveres en la zona

En un segundo punto, con una extensión aproximada de 40 metros cuadrados, se ubicó otro campamento-laboratorio con condensadores, calderas, contenedores y recipientes con líquidos, además de costales con material blanco.

Adicionalmente, las autoridades encontraron un campamento de aproximadamente 20 por 15 metros, donde había víveres para consumo humano, lo que sugiere la permanencia de personas en el sitio.

Tras el aseguramiento, se realizaron las diligencias ministeriales correspondientes para integrar la investigación y proceder con el análisis de los materiales localizados.

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