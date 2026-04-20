Joven Resulta Lesionado Tras Chocar Contra Señalamiento Vial en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 20 de abril, un hombre que conducía en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente vial en Ciudad Juárez, luego de impactarse contra un señalamiento, resultando lesionado.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor, identificado como Brayan Andrés H., de 19 años de edad, manejaba un vehículo blanco a exceso de velocidad sobre el Blvd. Independencia. Al llegar al cruce con Ejido Guadalupe, perdió el control del automóvil, chocó contra el camellón y posteriormente salió proyectado contra un poste de señalamiento, el cual terminó derribando.

Fue Trasladado en Calidad de Detenido

Conductores que transitaban por el sector realizaron el llamado al número de emergencia 911 tras observar que el vehículo quedó en medio del camellón, con daños visibles en la carrocería. Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial como primeros respondientes, quienes localizaron al hombre lesionado al interior del vehículo, así como un señalamiento que obstruía los carriles del bulevar.

Los oficiales resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja. El joven fue trasladado a un hospital en calidad de detenido para recibir atención médica.

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