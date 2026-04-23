¿Vas a Sacar Placas por Primera Vez en Chihuahua? Esto Necesitas

La inscripción al Padrón Vehicular del Estado de Chihuahua es un trámite para dar de alta las placas de vehículos importados o de agencia que circulan en territorio estatal y que no cuentan con placas de circulación ni están registrados en el padrón vehicular.

El proceso se realiza mediante la verificación física del vehículo y la revisión de documentos que acrediten su legal estancia en el país, con el objetivo de regularizar su situación y evitar la imposición de infracciones de tránsito.

Requisitos Para el Registro al Padrón Vehicular

1. Factura o documento que acredite la propiedad

a) Vehículo importado: pedimento o documentos que acrediten la legal estancia en el país

b) Vehículo con crédito o financiamiento:

Carta factura vigente emitida por la institución que otorgó el crédito, acompañada de copia de la factura.

Copia de la factura con la leyenda “copia sin valor, válida únicamente para trámite de placas” o que indique que el vehículo está financiado.

Documento que acredite el financiamiento con firma y sello de la institución, acompañado de copia de la factura.

c) Vehículo nacional: factura o documento de propiedad

2.﻿﻿﻿ Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

3. ﻿﻿﻿Licencia de conducir vigente del propietario

4. ﻿﻿﻿Identificación oficial vigente con fotografía

5. ﻿﻿﻿Comprobantes de pago de tenencia de los últimos cinco años (para vehículos con placas de otro estado)

6. ﻿﻿﻿Tarjeta de circulación (para vehículos con placas de otro estado)

¿Cuál es el Costo del Trámite?

El trámite tiene un costo que varía según el modelo del vehículo. A continuación, se presentan los precios vigentes para 2026, así como los conceptos incluidos en el pago, el cual deberá realizarse en las oficinas de Recaudación de Rentas tras completar la verificación.

MODELO COSTO 2027-2021 3,721.00 2020-2016 3,668.00 2015-2011 3,464.00 2010-2006 3,312.00 2005-2001 3,159.00 2000-1996 3,057.00 1995- ANT. 2,853.00

¿Qué incluye el pago?

Derecho vehicular

Dotación de placas

Tarjeta de circulación

Constancia de no robo

Verificación física

Verificación documental

Impuesto universitario

¿Dónde Realizar el Registro?

Es necesario agendar una cita previa en el portal oficial del Gobierno del Estado: citas.chihuahua.gob.mx.

Chihuahua

Módulo de Registro Vehicular

Pimentel #706

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ciudad Juárez

Módulo de Registro Vehicular “El Paseo”

Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San José, local 2050

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Nuevo Casas Grandes

Recaudación de Rentas

Avenida 5 de mayo #508

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cuauhtémoc

Recaudación de Rentas

23a y Morelos s/n

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parral

Edificio Gubernamental

20 de Noviembre s/n, Hidalgo del Parral

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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