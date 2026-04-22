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Falsa Amenaza de Tiroteo en Colegio de Monclova Causa Alarma

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Una segunda amenaza de tiroteo en Coahuila se registró durante este miércoles en el Colegio María Montessori de Monclova.

Falsa Amenaza de Tiroteo en Colegio de Monclova Causa Alarma

Falsa Amenaza de Tiroteo en Colegio de Monclova Causa Alarma. Foto: N+

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Un estudiante de bachillerato del Colegio María Montessori de Monclova generó una alerta de seguridad luego de publicar mensajes con presuntas amenazas en sus redes sociales. Las advertencias estaban dirigidas tanto a sus compañeros de clase como contra el personal docente y administrativo del plantel, lo que provocó preocupación entre la comunidad escolar.

Ante la situación, la directiva del colegio actuó de inmediato y emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales, en el que informó que se realizó una investigación exhaustiva para dar con el responsable de dichos mensajes. El autor fue identificado y localizado por las autoridades escolares, quienes pusieron en marcha acciones preventivas y medidas concretas de seguridad al interior del plantel, con el objetivo de salvaguardar a todos los estudiantes y trabajadores.

La institución confirmó que no existe ningún riesgo para la comunidad escolar. En el comunicado, el colegio aseguró que la situación está bajo control y que tanto alumnos como personal se encuentran en completa seguridad, reiterando su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de todos.

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A través de redes sociales se difundió una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica Número 26, programada para el 23 de abril, lo que generó preocupación entre estudiantes y padres de familia.

Ante esto, el 22 de abril autoridades escolares y corporaciones de seguridad activaron protocolos preventivos, incluyendo revisiones de mochilas, sin afectar las clases. El director, Leopoldo Aldaba, informó que trabajan en coordinación con la Policía Municipal y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad, y aseguró que el 23 de abril habrá clases normales bajo medidas de protección.

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