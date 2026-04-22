Alumno Amenaza con Tiroteo en Secundaria Técnica 26 de Gómez Palacio

A través de redes sociales se publicó una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica Número 26, programada para el 23 de abril, lo que generó preocupación entre la comunidad estudiantil y padres de familia.

Por eso es que, la mañana de este 22 de abril, autoridades escolares y corporaciones de seguridad actuaron conforme a los protocolos establecidos, realizando revisiones de mochila con el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo, sin afectar el desarrollo normal de las clases durante esta semana.

El director de la secundaria, Leopoldo Aldaba, comentó que, en coordinación con la Policía Municipal, con el apoyo de la Guardia Nacional, se han llevado a cabo las acciones pertinentes para garantizar la seguridad dentro del plantel. Asimismo, envió un mensaje a los padres de familia para que tengan la confianza de enviar a sus hijos a la escuela.

Se informó que este 23 de abril habrá clases normales, siguiendo todos los protocolos de seguridad, luego de la publicación que circuló en redes sociales.

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Amenaza de Tiroteo en CBTIS 156 en Torreón

Un caso similar se registró la mañana del 12 de marzo del 2026 se registró una movilización de corporaciones de seguridad en el CBTIS 156 de La Joya, sobre la carretera Torreón-Matamoros, luego una amenaza de tiroteo encontrada en los baños del plantel con fecha.

El mensaje fue detectado desde el 11 de marzo del 2026, pero el 12 de marzo se permitió el acceso normal a los estudiantes, solicitando únicamente la presencia de autoridades para descartar riesgos. Elementos de la DSPM, GRT y AIC activaron los protocolos correspondientes, tratándose del quinto reporte de este tipo en menos de 15 días en la Región Laguna.

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