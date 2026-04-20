Balean a Hombre en Colonia Rebollo Acosta en Gómez Palacio; Lo Reportan Grave

La madrugada de este lunes 20 de abril, un hombre de 33 años resultó lesionado luego de recibir dos impactos de bala en la colonia Rebollo Acosta en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El hombre se encontraba en la esquina de la calle Martín Carrera y Ocampo a las 12:50 horas, cuando un sujeto identificado como Jose Joel "N", se acercó y sin mediar palabra, le comenzó a disparar.

Atacan a Balazos a Hombre en Colonia Rebollo Acosta en Gómez Palacio; Agresor Huyó.

La víctima sufrió dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una en la región escapular izquierda y la otra en el esternón izquierdo.

Se informó que el agresor se dio a la fuga mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad en estado delicado. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación.

Muere niño durante ataque armado en Gómez Palacio

Un niño de 7 años murió tras ser alcanzado por una bala durante un ataque armado registrado en la colonia Urbi Villas del Cedro en Gómez Palacio. Los hechos cuando sujetos armados dispararon contra un domicilio en el sector.

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Durante la agresión, el menor que circulaba por la zona quedó en medio del ataque y perdió la vida en el lugar. Además, una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital para su atención. Los responsables huyeron, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

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