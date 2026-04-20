Muere Joven de 19 Años Mientras Participaba en Carrera de 5K en Carretera Torreón-San Pedro

La mañana del domingo 19 de abril del 2026, un joven de 19 años perdió la vida mientras participaba en una carrera de 5 kilómetros realizada sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El joven, identificado como Nicolás, formaba parte de la competencia cuando, de acuerdo con el testimonio de un familiar, empezó a sentirse mal y segundos después se desvaneció sobre el asfalto.

Elementos de vialidad que se encontraban resguardando la ruta le brindaron auxilio inmediato y lo canalizaron con paramédicos, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Debido a su estado crítico, fue trasladado a un hospital privado, donde el personal médico continuó con los intentos de reanimación. El ingreso fue reportado alrededor de las 9:00 horas; sin embargo, se informó que el joven llegó sin signos vitales a bordo de una ambulancia.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la unidad de homicidios, acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Horas más tarde, autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento fue anoxemia, edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva.

Muere adulto mayor mientras hacía ejercicio en Saltillo

El pasado 6 de enero, un hombre de 71 años falleció la mañana mientras realizaba actividad física en un parque de la colonia ISSSTE, en Saltillo. De acuerdo con reportes, el adulto mayor caminaba por la zona cuando de manera repentina se desvaneció y quedó tendido en la vía pública.

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Vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Se indicó que el hombre de la tercera edad sufrió un infarto.

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