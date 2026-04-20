Clausuran Centro de Rehabilitación tras Fuga de Internos en Torreón; Señalan Presunto Maltrato

La Dirección de Inspección y Verificación llevó a cabo la clausura de un centro de rehabilitación luego de detectarse diversas irregularidades, entre ellas maltrato hacia los internos.

En un anexo ubicado en la calle Jesús Orona, esquina con bulevar Raúl Madero, en la colonia Luis Echeverría, fue intervenido mediante el acta 01724. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se encontraban 41 personas al interior, de las cuales tres lograron fugarse.

Clausuran Centro de Rehabilitación por Presunto Maltrato a Internos en Torreón.

Así mismo, se detectó la presencia de cuatro menores de edad en el centro de rehabilitación, por lo cuál se procedió a la colocación de los sellos de clausura.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, señaló que la intervención se originó tras la atención de dos reportes emitidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DPSM).

Al arribo de las autoridades, se constató que varios de los internos presentaban signos evidentes de golpes, confirmando condiciones de maltrato físico y psicologíco.

Se fugan internos de anexo en Torreón

Se registró la fuga de seis jóvenes de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Luis Echeverría, en Torreón. De acuerdo con los reportes, los internos aprovecharon un momento de confusión generado durante el incidente para salir del lugar, presuntamente porque no deseaban permanecer en el anexo.

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Tras el hecho, autoridades municipales acudieron para realizar las investigaciones y descartar posibles irregularidades. Durante la inspección, se detectaron fallas en las condiciones del inmueble y en su operación, aunque no se reportaron situaciones graves entre los internos.

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