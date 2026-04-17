Seis Jóvenes se Escapan de Centro de Rehabilitación en la Colonia Luis Echeverría en Torreón

La tarde de este viernes 17 de abril se registró la fuga de seis jóvenes de un anexo ubicado en la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Torreón. De acuerdo con los primeros informes, los internos habrían planeado escapar debido a que no deseaban permanecer en el lugar; durante el intento, los encargados activaron un extintor, lo que generó confusión y facilitó la salida de los jóvenes.

Elementos de autoridades municipales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y descartar posibles casos de violencia, maltrato o abuso dentro del centro.

Asimismo, personal de la Dirección de Inspección y Verificación realizó una revisión del inmueble, donde detectó diversas irregularidades, como la falta de áreas adecuadas y el incumplimiento de ciertos lineamientos para su operación. Tras entrevistarse con los internos, no se reportaron situaciones graves.

Fallece hombre tras ser trasladado de centro de rehabilitación a hospital en Saltillo

El 23 de febrero, un hombre de 36 años, murió en el Hospital General de Saltillo, luego de haber sido ingresado al área de urgencias por complicaciones de salud. La víctima, originaria de Reynosa, Tamaulipas, había sido trasladada desde un centro de rehabilitación.

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De acuerdo con la información proporcionada, el paciente presentaba un cuadro de neumonía asociado a una enfermedad preexistente. Ante el fallecimiento, autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias, mientras que personal del centro se deslindó de cualquier responsabilidad.

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