Hombre Amenaza a su Madre con Arma Punzcortante y Advierte con Incendiar su Casa en Coahuila

Un hombre se resguardó en su casa, ubicada en las calle Guadalupe Victoria, casi esquina con Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras, luego de amenazar a su madre con lesionarla con un arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto permaneció dentro de la casa y amenazó con incendiarla, lo que generó una fuerte movilización policiaca. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar, acordonaron el área para proteger a los vecinos y establecieron un operativo para controlar la situación.

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Tras varios minutos de tensión, los agentes lograron someter y detener al agresor; sin embargo, un oficial resultó lesionado con un arma punzocortante durante el forcejeo. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del policía ni de la madre de la víctima.

Se informó el hombre ya fue consignado ante el Ministerio Público por los delitos de violencia familiar y agresión a elementos de seguridad.

Mujer denuncia a su hijo por agredirla físicamente en Torreón

El pasado 8 de febrero, un hombre de 21 años fue detenido en la colonia Quinta Los Nogales en Torreón luego de agredir física y verbalmente. La mujer al ver la actitud de su hijo contra ella, realizó un llamado de emergencia al 911.

Detienen a Joven por Presuntamente Agredir a su Madre en Colonia Quinta Los Nogales en Torreón

Al arribo de las corporaciones de seguridad, la mujer les manifestó que momentos antes había sido víctima de violencia de Brayan "N", así como integrantes de su familia. Ante el señalamiento directo de la parte afectada, detuvieron en el lugar al presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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