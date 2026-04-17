Muere Hombre de 80 Años Arrollado al Intentar Cruzar Bulevar Independencia en Torreón

Un hombre de 80 años murió luego de ser embestido por un vehículo la mañana del jueves, cuando intentaba cruzar el bulevar Independencia, a la altura de la calle Rayón, en el centro de Torreón.

Elementos de Tránsito y Vialidad que circulaban por la zona reportaron el hecho tras percatarse de una persona tirada sobre el pavimento, con sangre visible, y un automóvil siniestrado a un costado.

El octogenario presentó lesiones en todo el cuerpo y traumatismo craneoencefálico severo. El impacto fue tal que su gorra quedó incrustada en el parabrisas del vehículo tras el golpe.

De acuerdo con los primeros peritajes, el hombre de la tercera edad salió de la calle Rayón cuando el conductor de un vehículo, que circulaba presuntamente a exceso de velocidad, no logró verlo y lo impactó, proyectándolo varios metros hacia adelante.

El chofer descendió de la unidad, permaneció en el sitio y solicitó ayuda. Posteriormente, fue detenido por elementos de Seguridad Pública por su presunta responsabilidad en el accidente.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al hombre de la tercera edad y lo trasladaron de emergencia para recibir atención médica especializada; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida.

Tres muertos y dos lesionados tras volcadura en autopista Durango-Torreón

Un accidente vial ocurrido la mañana del 13 de abril sobre la autopista Durango-Torreón, a la altura del kilómetro 80, dejó como saldo tres personas sin vida y dos más lesionadas. Autoridades acudieron al sitio tras el reporte y localizaron un vehículo volcado fuera de la carpeta asfáltica.

Accidente Volcadura Deja Tres Jóvenes Sin Vida en Autopista Durango-Torreón.

En la unidad viajaban cinco personas, entre ellas un menor de aproximadamente tres años. En el lugar murieron tres jóvenes de 20 años, mientras que un adulto y el menor resultaron heridos y fueron trasladados a recibir atención médica.

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