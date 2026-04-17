Hombre es Trasladado en Código Amarillo al Hospital tras Accidente en la Monterrey-Saltillo

Un accidente de motocicleta ocurrió sobre la carretera libre Monterrey-Saltillo, a la altura del entronque con la autopista Monterrey-Saltillo en el kilómetro 28, con dirección de norte a sur hacia Saltillo.

De acuerdo con el informe, el motociclista presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control al atravesarse un tráiler, lo que provocó que se impactara contra un letrero carretero. Se informó que el conductor portaba casco al momento del accidente.

Noticia relacionada: Motociclista Pierde el Control y se Impacta Contra Señalamiento en la Monterrey-Saltillo

El lesionado fue identificado como Gerardo "N" de 32 años con domicilio en el ejido Higueras, quien se dirigía a su trabajo en restaurantes de carretera. A la valoración médica presentó deformidad en la rodilla izquierda con herida penetrante, por lo que fue trasladado al hospital en código amarillo.

Pareja resulta con lesiones al volcar en carretera federal 57

Una pareja resultó con diversas lesiones luego de sufrir una volcadura mientras viajaba en su camioneta por la carretera federal 57, en el tramo Piedras Negras-Nava. El accidente ocurrió cuando la mujer de 30 años y su esposo, se desplazaban en una camioneta.

Pareja Vuelca en Carretera Federal 57 en el Tramo Piedras Negras-Nava.

Al llegar a la altura del Puente Río Escondido, el conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad, salió del carril, cruzó un muro de contención y se produjo la volcadura.

En el lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Nava y de la Guardia Nacional División Caminos. El caso fue remitido al Ministerio Público de Asuntos Viales, que será el encargado de investiga y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas: