FGEC Investiga a Hombre por Presuntamente Obligar a Abortar a su Pareja en Coahuila

Agentes de la Fiscalía investigan el caso de Luciana Elizabeth de 23 años y 17 semanas de embarazo, quien fue internada en el Hospital General de Allende, después de señalar que su pareja presuntamente le suministró medicamento para interrumpir su gestación.

Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves, cuando la joven comenzó a presentar malestares y fue trasladada de emergencia al hospital para recibir atención médica especializada.

Al ser entrevistada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la afectada declaró que mientras se encontraba semidormida, su pareja, identificada como José "N" de 26 años, presuntamente realizó le introdujo medicamentos sin su consentimiento.

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Después de ser atendida, los médicos informaron que la joven presentaba un aborto incompleto, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que en coordinación con la instancia de empoderamiento de la mujer se dará seguimiento al caso y se determinará la situación legal de la pareja.

Menor de 16 años pierde a su bebé tras sufrir una caída en Saltillo

Una adolescente de 16 años perdió un embarazo de aproximadamente 30 semanas de gestación tras sufrir una caída mientras se bañaba en su casa en Saltillo. El accidente le provocó un fuerte dolor abdominal.

Menor Embarazada Pierde a su Bebé al Caer en su Casa en Saltillo.

Minutos después, la menor presentó la expulsión del producto y, junto a su madre, solicitó apoyo de una ambulancia para su traslado a la clínica 1 del IMSS, donde se confirmó que el bebé ya no contaba con signos vitales.

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