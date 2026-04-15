Detienen a Hombre por su Presunta Participación en Dos Homicidios en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a un hombre que es investigado por su probable participación en dos homicidios ocurridos en los años 2010 y 2022.

Tras labores de investigación, elementos de la Policía Cibernética de Saltillo, en coordinación con el agrupamiento contra robo a vivienda, lograron identificar al presunto responsable, Osvaldo “N”, quien fue detenido el martes 14 de abril en la colonia Diana Laura.

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El caso más reciente que se le atribuye ocurrió en 2022, cuando la víctima fue localizada en un cerro de la colonia Héroe de Nacozari con múltiples heridas, presuntamente provocadas con un machete.

Asimismo, se le investiga por otro homicidio registrado en 2010, en el que un hombre habría sido asesinado a golpes con material de construcción en la colonia Ladrilleras.

Detienen a presunto responsable de homicidio en Acuña

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un rancho en Ciudad Acuña, luego de que su esposo realizara el reporte a las autoridades tras localizarla con signos de violencia.

Asesinan a Mujer en su Rancho en Acuña; Hay un Detenido.

Derivado de las investigaciones, se logró la detención de un hombre señalado como presunto responsable, quien presuntamente ingresó al lugar con la intención de robar y, al ser descubierto, agredió a la mujer hasta causarle la muerte. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

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