Hombre Relata Como Logró Salvarse Luego de Ser Arrastrado por la Corriente en Gómez Palacio.

El señor Ricardo Lozano agradeció a todas las personas que lo ayudaron luego de sobrevivir de milagro al caer con su vehículo a un canal de riego en Gómez Palacio el pasado 12 de abril, tras intentar esquivar a un ciclista.

Mencionó que nadó por más de 200 metros después de salir de su vehículo y decidió subirse a su propio vehículo, un kilómetro más adelante, donde fue rescatado (alarga ligeramente

Hombre Cuenta Cómo Logró Ponerse a Salvo tras Caer a Canal de Riego en Gómez Palacio

El vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente y se quedó hundido, tres días después y al bajar el nivel del agua, pudo observar su automóvil de nuevo. Ricardo Lozano pidió el apoyo de la ciudadanía para poder rescatar su unidad, ya que es su medio de transporte y trabajo.

Aseguran camioneta luego de ser localizada dentro del río Nazas en Lerdo

Una camioneta fue ubicada dentro del río Nazas, en una represa cercana a la entrada de Villa Juárez en Lerdo, durante la mañana del 8 de abril. Autoridades acudieron al sitio tras recibir el reporte y confirmaron la presencia del vehículo.

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En el lugar fue atendido el conductor, un hombre de 32 años identificado como Miguel, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La unidad fue retirada con una grúa y quedó bajo resguardo de las autoridades.

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