Secretaría de Salud Mantiene Operativos Permanentes Contra Sueros en Coahuila

La Jurisdicción Sanitaria número ocho revisó 23 clínicas de belleza después de que la Secretaría de Salud de Coahuila clausurara dos negocios en Torreón y Saltillo dedicados a la venta de sueros vitaminados.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, mencionó que estos operativos se realizan durante todo el año en establecimientos estéticos donde se llevan a cabo este tipo de procedimientos.

Señaló que, durante las inspecciones, se verifica que los establecimientos cumplan con los requisitos, como acreditar la procedencia de los sueros y vitaminas; de lo contrario, las autoridades aseguran el producto hasta que el negocio compruebe su origen y condiciones.

Asimismo, indicó que los operativos son permanentes y abarcan consultorios, clínicas y otros negocios, con el objetivo de garantizar que cumplan con lo establecido por la Cofepris.

El jefe de la jurisdicción sanitario número 8 en Saltillo informó que ha recibido el reporte de la venta y oferta del suero vitaminado a través de redes sociales, como Facebook así como grupos de Whatsapp.

El funcionario señaló que se ofrece la administración del suero como solución contra la resaca. En el servicio a domicilio se incluye el material, aplicación, recuperación y retiro del catéter intravenoso, sin embargo, para poder administrarlo debe existir un registro sanitario, valoración y prescripción médica.

Madre de Zahid Castro, Joven que Murió por Presunto Suero Vitaminado, Habla del Caso.

Advirtieron que la administración inadecuada de este producto puede provocar reacciones anafilácticas y, en casos graves, afectar el corazón o el estado general de salud. Recordaron que en Hermosillo, Sonora, esta práctica ocasionó la muerte de ocho personas que recibieron el tratamiento en una clínica privada.

Alertan por riesgos de sueros vitaminados tras muertes en Sonora

Luego de las ocho muertes registradas en el municipio de Hermosillo, en el estado de Sonora, presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados, especialistas exhortaron a la población a tomar precauciones antes de acceder a este tipo de procedimientos.

La doctora Mariana Terán, urgencióloga de la Cruz Roja, señaló que muchas personas recurren a los sueros vitaminados para tratar malestares generales; sin embargo, advirtió que no se trata de un tratamiento adecuado.

Indicó que su aplicación puede agravar padecimientos preexistentes. En personas con hipertensión puede provocar sobrecarga de volumen, mientras que en pacientes con diabetes puede afectar por la carga de glucosa que contienen, e incluso poner en riesgo la vida.

Asimismo, destacó que estos productos no están regulados como otros medicamentos y, en muchos casos, se comercializan de forma libre, lo que facilita su uso sin supervisión médica.

Por su parte, la COPRISED realiza supervisiones en clínicas de la región para garantizar condiciones adecuadas de salubridad en caso de su aplicación.

Finalmente, el responsable de la oficina regional de COPRISED, Jesús Rentería, resaltó la importancia de regular la venta de estas soluciones vitaminadas para evitar riesgos a la salud.

Clausuran dos negocios por venta de sueros vitaminados en Coahuila

El secretario de salud en Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó que han sido clausurados dos establecimientos dedicados a la venta de sueros vitaminados, uno en Torreón y otro en Saltillo, en respuesta a la alerta nacional emitida por Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La clausura se debió a los métodos de preparación de los sueros ya que no se encontró cual era su procedencia, las facturas y donde fueron adquiridos. De esta forma se procedió al aseguramiento del producto y a la clausura temporal de los negocios, hasta que se compruebe su procedencia.

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El secretario aseguró que en Coahuila no ha habido ningún problema de enfermedad con los pacientes ni hospitalizaciones, a diferencia del estado de Sonora donde hubo fallecimientos de personas.

Dijo que las verificaciones a clínicas estéticas se realizan durante todo el año y también se revisan los negocios que se anuncian vía redes sociales y ofrecen este producto a la venta.

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