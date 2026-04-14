Una mujer fue asesinada al interior del rancho en el municipio de ciudad Acuña. La víctima fue encontrada por su esposo, Salvador Ramírez, quien al llegar al lugar, la encontró en un charco de sangre.

De inmediato reportó los hechos a las autoridades, quienes al llegar confirmaron el fallecimiento de la mujer identificada como Daniela Sánchez de 36 años.

Tras las investigaciones, elementos de la Fiscalía de la delegación norte 2, lograron detener al presunto responsable. Se presume que ingresó al rancho con la intención de robar y que, tras ser descubierto por la mujer, la golpeó con un objeto hasta causarle la muerte.

Asesinan a Mujer en Rancho de Coahuila; Esposo Encuentra el Cuerpo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde cumplirá 48 horas reglamentarias. Las autoridades darán a conocer más detalles sobre el avance de las investigaciones en el transcurso de los días, en tanto se espera el resultado de la necropsia de ley practicada al cuerpo de la víctima.

Catean casa y detienen a hombre por presuntamente robar 150 mil pesos en Parras

Desde el pasado fin de semana se implementaron diversos operativos de cateo en domicilios de colonias y ejidos de Parras de la Fuente, Coahuila.

Como resultado, uno de los cateos se llevó a cabo para localizar a un presunto ladrón señalado por sustraer 150 mil pesos mediante abuso de confianza en un lugar donde trabajaba.

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Mose Estévez, coordinadora del Ministerio Público en Parras, informó que la acción derivó de una investigación por dicho delito cometido en perjuicio de una empresa local.

Agregó que, tras el cateo, se obtuvieron indicios que permitirían ubicar al presunto responsable y proceder con su detención. En otros casos, los cateos realizados en ejidos respondieron a denuncias por presunta venta de narcóticos.

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