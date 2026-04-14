Mueren Tres Jóvenes al Volcar en la Autopista Durango-Torreón

La Dirección de Seguridad Pública de Guadalupe Victoria reportó un fatal accidente vial ocurrido a las 6:00 horas de este lunes 13 de abril, en la autopista Durango-Torreón, a la altura del kilómetro 80.

Al acudir al sitio, los elementos localizaron un vehículo con placas de Durango volcado fuera de la carpeta asfáltica. En la unidad viajaban cuatro adultos y un menor de aproximadamente tres años, quienes provenían de la ciudad de Mazatlán con destino a su lugar de residencia.

Accidente Volcadura Deja Tres Jóvenes Sin Vida en Autopista Durango-Torreón.

En el lugar perdieron la vida Nalley, Jocelin y Armando Santana, los tres de 20 años de edad. Un adulto y el menor resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica al Seguro Social número 26 de Guadalupe Victoria.

Los cuerpos de las tres personas fallecidas fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicará la necropsia de ley.

Fatal choque en supercarretera a Mazatlán deja dos muertos

Un accidente de motocicleta ocurrido la tarde del 9 de abril en la supercarretera a Mazatlán dejó como saldo la muerte de una joven embarazada de 21 años y su pareja. El percance se registró a la altura del kilómetro 105, donde la mujer perdió la vida tras salir proyectada.

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De acuerdo con el reporte, el conductor, de 41 años, no alcanzó a frenar en una curva y chocó por alcance contra otra unidad. Paramédicos confirmaron el deceso de la joven en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.

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