Conductor Cae a Canal de Riego al Evitar Arrollar a Ciclista en Gómez Palacio

La tarde del domingo 12 de abril, un vehículo cayó a un canal de riego en Gómez Palacio. Se trató de un automóvil que era conducido por Ricardo, de 52 años de edad, quien logró ponerse a salvo tras el incidente.

El conductor relató que circulaba por un camino de terracería a la altura del colegio San Roberto cuando, al intentar evitar atropellar a un ciclista que se le atravesó, perdió el control de la unidad y terminó cayendo al canal.

El vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente, mientras el conductor permaneció sobre el cofre para no ser llevado por el agua. Finalmente, el hombre logró salir por sus propios medios a la altura del Lienzo Charro, mientras que el automóvil continuó siendo arrastrado por la corriente.

Camioneta cae al río Nazas en Gómez Palacio

Una camioneta fue localizada dentro del río Nazas, a la altura de Villa Juárez en Lerdo, durante la mañana del 8 de abril. El hallazgo ocurrió en una represa, donde autoridades atendieron el reporte y confirmaron la presencia de la unidad en el agua.

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El conductor, identificado como Miguel, de 32 años, fue atendido en el lugar y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sus declaraciones no fueron claras, por lo que la camioneta fue retirada con el apoyo de una grúa y quedó asegurada por las autoridades.

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