Alertan por Aumento de Avistamientos de Serpientes en Coahuila por Altas Temperaturas

Durante la temporada de calor aumentan los avistamientos de serpientes en Saltillo, incluso dentro de la mancha urbana, ya que cada vez más casas se encuentran cerca de áreas naturales como el desierto y las montañas.

En Coahuila habitan 28 especies de serpientes, de las cuales ocho son venenosas, entre ellas distintas variedades de víbora de cascabel. Fernando Toledo, director del Desierto Viviente del MUDE, informó que en esta etapa es común encontrar crías de serpiente que buscan alimento, pues nacieron el año pasado, antes del invierno.

Explicó que las serpientes permanecen resguardadas durante la temporada invernal, pero entre los meses de junio, julio y agosto se registra el mayor número de avistamientos. Por ello, recomendó a la población no intentar tocarlas ni capturarlas, ya que esto representa un riesgo.

Alertan por Avistamiento de Serpientes Durante Temporada de Calor en Saltillo.

En la entidad se pueden encontrar especies como la víbora rey del desierto, la culebra chirrionera, el alicante norteño y diferentes tipos de cascabel, por lo que es importante saber cómo actuar en caso de una mordedura.

¿Qué hacer en caso de ser mordido por una serpiente?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante una mordedura de serpiente es fundamental acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, ya que el personal médico es el único capacitado para administrar el suero antiveneno adecuado y brindar la atención necesaria.

Noticia relacionada: Hallan una Serpiente al Interior de una Cochera en Cuautlancingo, Puebla

Asimismo, se recomienda mantener la calma y evitar prácticas como succionar el veneno, aplicar torniquetes, recurrir a remedios caseros o automedicarse, ya que estas acciones pueden agravar la situación. Se sugiere tomar una fotografía de la serpiente para facilitar su identificación y así recibir el tratamiento más adecuado.

Historias recomendadas: