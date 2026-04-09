Decomisan Marihuana Oculta Entre Basura Durante Revisión en Coahuila

Un importante decomiso de droga se logró en la carretera 57, a la altura del retén de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano en el municipio de Castaños, Coahuila, como parte de los operativos permanentes de vigilancia en la región.

Durante una revisión de rutina, se ubicó una camioneta en la que aparentemente se transportaba basura; sin embargo, al realizar una inspección más detallada, los elementos del Mando Coordinado detectaron varios envoltorios ocultos entre la chatarra.

Encuentran Marihuana Oculta Entre Basura Durante Revisión de Camioneta en Castaños.

Al revisar el contenido, se confirmó que los paquetes contenían hierba con características propias de la marihuana, por lo que el conductor de la unidad fue detenido en el lugar. Tanto la droga como el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Aseguran droga durante cateo de casa en Torreón

Durante un operativo conjunto, autoridades de seguridad aseguraron aproximadamente cinco kilogramos de marihuana en el fraccionamiento Veredas La Paz en la ciudad de Torreón.

Durante el operativo participaron elementos del Grupo de Reacción Torreón, la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Municipal y Estatal.

Noticia relacionada: Aseguran Cinco Kilos de Marihuana Durante Cateo en Fraccionamiento Veredas la Paz en Torreón

El cateo se realizó el pasado martes 7 de abril en una casa del fraccionamiento, donde se localizó la sustancia ilícita. A pesar de la intervención, no se registraron personas detenidas en el lugar.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las fuerzas de seguridad para mantener la paz y el orden en el estado de Coahuila.

Historias recomendadas: