Joven de 24 Años da a Luz en su Casa en la Colonia Vicente Guerrero en Torreón

La mañana de este miércoles 8 de abril, una joven de 24 años dio a luz en su casa ubicada en la colonia Vicente Guerrero en la ciudad de Torreón, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia tras el reporte del nacimiento en casa.

Griselda Paola entró en labor de parto y fue asistida por sus familiares. El parto se desarrolló sin contratiempos y tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

Noticia relacionada: Mujer de 24 Años da a Luz en su Casa en la Colonia Vicente Guerrero en Torreón

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, ubicado en la calle Segunda de Tiro y avenida Quinta, para brindar apoyo a la joven. La madre y su hijo fueron trasladados a un hospital para recibir la atención postparto correspondiente.

joven da a luz en su casa en Torreón; madre e hija son trasladadas a hospital

Un nacimiento sorpresivo se registró en la colonia Alamedas de Torreón, cuando una mujer de 21 años dio a luz a una bebé en el baño de su propia casa. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo a las 10:45 horas, en la cerrada Electricistas y calzada Prolongación Mónaco.

La alerta fue activada por una mujer que reportó que su cuñada, con nueve meses de gestación, había dado a luz en el baño de su casa. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato al lugar para brindar atención médica a la madre y a la recién nacida.

Mujer da a Luz en el Baño de su Casa en Colonia Alamedas en Torreón.

Gracias a la atención recibida, ambas fueron llevadas al hospital para recibir atención especializada y se informó que tanto la joven madre como su bebé se encuentran en buen estado de salud.

Historias recomendadas: