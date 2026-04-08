Camioneta Termina Dentro del Río Nazas en Lerdo; Conductor Estaba en Estado de Ebriedad

Durante la mañana de este miércoles 8 de abril, autoridades encontraron una camioneta al interior del Río Nazas, a la altura de Villa Juárez, en la ciudad de Lerdo, Durango.

El incidente ocurrió en la represa ubicada a la entrada de Villa Juárez. El conductor del vehículo fue identificado como Miguel, de 32 años, quien se encontraba en estado de ebriedad al momento de ser atendido por las autoridades.

Encuentran Camioneta Dentro del Río Nazas en Lerdo.

Las explicaciones que Miguel ofreció sobre como terminó su camioneta en el agua resultaron incoherentes. La unidad fue retirada del río con ayuda de una grúa y quedó asegurada.

Hombre muere tras volcar y caer a canal de riego en San Pedro

El pasado 16 de diciembre del 2025, un hombre perdió la vida luego de sufrir una volcadura y caer a un canal de riego sobre la carretera rumbo al ejido Carolina, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

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El afectado, de 33 años, fue rescatado con vida por cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital del Seguro Social; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. En el lugar, elementos de rescate y paramédicos realizaron las maniobras correspondientes, pero no fue posible salvarle la vida.

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