Desaparece Menor Originario de Torreón tras Viajar a Mazatlán; Activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una alerta Amber luego de la desaparición del joven, Mateo Enrique Mendoza Orozco, originario de la ciudad de Torreón, Coahuila.

Se dio a conocer que Mateo salió de su casa con destino a Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 de marzo. Desde entonces, no se tienen datos sobre su paradero, y se considera que su integridad podría estar en riesgo al ser presunta víctima de un delito.

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El joven tiene 17 años, mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena y cabello castaño. Como señas particulares, cuenta con una perforación en la oreja izquierda y una cicatriz en el dedo índice de la mano izquierda.

Se informó que la Fiscalía General de Estado de Sinaloa se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del joven.

Buscan a lagunero desaparecido en Sinaloa

José Alfredo Hernández Serrato, un hombre de 50 años originario de La Laguna, viajó a Mazatlán, Sinaloa, para trabajar en la instalación de cableado para una empresa de telecomunicaciones; sin embargo, semanas después de su llegada, su familia dejó de tener contacto con él, lo que encendió la preocupación sobre su paradero.

Desaparece Lagunero Después de Viajar a Mazatlán para Trabajar.

De acuerdo con sus familiares, no era la primera vez que acudía a laborar a ese destino y en esta ocasión iba acompañado de otros trabajadores; incluso, se reportó que otro de sus compañeros también se encuentra desaparecido. El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Sinaloa, que inició las investigaciones.

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