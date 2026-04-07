Se Descarrila Tren en la Colonia Durangueña en Torreón

La tarde de este martes 7 de abril, una máquina de tren de la empresa Ferromex se descarriló en la colonia Durangueña, en la ciudad de Torreón, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, días antes del incidente, residentes de la zona retiraron escombro que había sido arrastrado por el agua desde el cerro durante la tormenta eléctrica del pasado sábado, dejándolo a un costado de las vías ferroviarias.

Al momento de pasar, la máquina impactó y arrastró parte de ese material acumulado, lo que habría provocado que se saliera de las vías. La unidad avanzó varios metros fuera del riel y estuvo a punto de alcanzar algunas viviendas cercanas.

Tras lo ocurrido, vecinos del sector exigieron a la empresa Ferromex que realice labores constantes de mantenimiento y supervisión en las vías, con el fin de prevenir accidentes similares.

Suspenden tráfico ferroviario tras descarrilamiento de tren en Nava

El pasado 23 de octubre del 2025, elementos de Protección Civil y Bomberos de Nava atendieron el descarrilamiento de un tren ocurrido en el sector de Río Escondido, luego de que guardias de seguridad alertaran a la empresa ferroviaria y a las autoridades.

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El incidente no dejó personas lesionadas, aunque provocó la suspensión temporal del tráfico ferroviario mientras se realizaban maniobras para retirar los vagones. Autoridades no dieron a conocer las causas del accidente, el cual dejó únicamente daños materiales.

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