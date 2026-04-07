Madre es Asesinada por su Hijo en Durango; Presunto Responsable se Entregó a las Autoridades

Un hombre se entregó a las autoridades después de presuntamente asesinar a su madre en Durango capital. La víctima fue identificada como María Cecilia, de 63 años. Se informó que su hijo, Iván, señalado como presunto responsable, es adicto a los narcóticos.

Los hechos ocurrieron al mediodía del sábado 4 de abril, en la colonia Valle del Sur. De acuerdo con los reportes, el hombre sostuvo una discusión con su madre, la privó de la vida, le robó el teléfono celular y huyó, para posteriormente entregarse a las autoridades durante la madrugada del domingo.

Hombre se Entrega a las Autoridades Después de Presuntamente Asesinar a su Madre en Durango.

Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio y será un juez quien determine la clasificación del delito. Cabe destacar que, en el último año, se han registrado dos casos similares en Durango, incluidos hechos ocurridos en Gómez Palacio.

Hombre es detenido tras matar a su madre en Saltillo

El pasado 7 de enero, una mujer de 68 años fue localizada sin vida dentro de su casa en la colonia Conquistadores, en Saltillo, luego de presentar huellas de violencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron a un hombre de 48 años, identificado como su hijo, quien fue señalado como el responsable.

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De acuerdo con autoridades estatales, el caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras se integraron los elementos a la carpeta correspondiente para determinar la clasificación del delito. Asimismo, se informó que el detenido se encontraba bajo los influjos de sustancias tóxicas al momento de los hechos y que no se utilizó algún arma.

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