Desmantelan Vehículo Dentro Estacionamiento de Centro Comercial en Coahuila

Las autoridades de Monclova, Coahuila, investigan el robo de neumáticos ocurrido en el estacionamiento del Paseo Monclova. El incidente, registrado el 5 de abril del 2026, dejó un vehículo completamente desmantelado, apoyado sobre bloques y sin sus cuatro llantas. La víctima, un empleado de una tienda departamental, descubrió su vehículo en esas condiciones al término de su jornada laboral, lo que generó indignación entre otros trabajadores del lugar.

Las cámaras del Centro de Cómputo y Comando (C-2) captaron la camioneta utilizada por los delincuentes, lo que ha permitido rastrear su ruta al salir del centro comercial comercial. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) analiza las grabaciones para identificar a los sospechosos y dar con su paradero, ya que se presume que se trata de una banda dedicada al robo de neumáticos de alta demanda en el mercado local. No se descarta que pudieran estar relacionados con otros casos similares registrados recientemente en la ciudad.

La falta de vigilancia en el complejo comercial ha generado críticas entre ciudadanos y trabajadores, quienes cuestionan las condiciones de seguridad en el lugar, especialmente durante los fines de semana. Ante ello, la administración del centro comercial enfrenta presión para reforzar sus medidas de control y garantizar mayor protección a quienes acuden al sitio.

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Una fuerte movilización policiaca se registró en una plaza comercial del sector Viñedos, en Torreón, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de un robo al bajar de su vehículo. La afectada señaló que, tras salir de una institución bancaria, fue presuntamente despojada de una bolsa con aproximadamente 500 mil pesos.

Después del reporte al 911, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona, además de revisar cámaras de videovigilancia y entrevistar a testigos, sin que se obtuvieran datos relevantes. La mujer informaría que presentaría la denuncia formal ante la FGEC para iniciar la investigación correspondiente.

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